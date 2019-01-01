وفد إسرائيلي رفيع المستوى يصل إلى الإمارات

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن وفدا من كبار المسؤولين في وزارة العدل في كيان الاحتلال الإسرائيلي توجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر دولي حول مكافحة الفساد ينظم في أبو ظبي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "دينا زيلبر نائبة المدعي العام، تترأس وفد العدو الإسرائيلي الذي يضم مسؤولين كبارا من القسم الجنائي والدولي في النيابة العامة الإسرائيلية".

وتستضيف الإمارات "المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة المقبلين. وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن المؤتمر سيعقد في مركز أبو ظبي الدولي للمعارض، وينظمه ديوان المحاسبة الإماراتي، بمشاركة نحو 3 آلاف شخص من 185 دولة.