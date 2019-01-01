مصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي في ذمة الله

جهينة نيوز:

توفي اليوم الأحد مصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي الذي تألق في تصميم فوازير رمضان على شاشة التلفزيون المصري لسنوات عديدة و ذلك بعد صراع مع المرض .

بدأ حسن عفيفي الذي يعتبر واحدا من أشهر مصممي الاستعراضات في الوطن العربي ، مشواره في مجال الفن، راقصا مع فرقة رضا ومحمود رضا، ثم دخل مجال التمثيل وشارك في عدد من الأفلام مثل "غرام في الكرنك"، و"أجازة نصف السنة"، و"فتاة الاستعراض".

وبعد اعتزاله الرقص، أثبت نجاحه في تصميم الرقصات، ليصل إلى قمة مجده من خلال "فوازير" رمضان التي قدمتها النجمتان نيللي وشريهان طوال سنوات، وعمل أيضا مصمما للاستعراضات بفوازير "فطوطة" لسمير غانم.، بصورة منفصلة.

يذكر أن حسن عفيفي كان متزوجا من الفنانة هناء الشوربجي.