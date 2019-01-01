خالد النبوي يتحدث عن ابداعاته في ممالك النار

جهينة نيوز:

بعد تألقه في دور طومان باي وجّه الفنان خالد النبوي، الشكر والتقدير لكتّاب مسلسل "ممالك النار"،مبينا ً "أنهم أبدعوا في الكتابة سواء في السيناريو أو الحوار، عملوا شيء رائع جداً".

وأضاف النبوي خلال حواره في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر": "أنا مكنتش بخلي الناس بتوع الإنتاج يناموا، كنت آجي أقرأ السيناريو ألاقي فيه كاتبين المصدر، اتصل ببتوع الإنتاج الفجر أقولهم أنا عاوز الكتاب بتاع المصدر ده"، موجهاً الشكر والتقدير لهم على الهواء.

وتابع: "أنا بحيي أهل تونس ودولة تونس وشعبها المتحضر اللي كان ودود معانا لدرجة غير عادية"، موضحاً في الوقت ذاته أن مشهد تنصيب طومان باي في" ممالك النار" كان في منتهى الخطورة، "كنت بفكر في طومان باي المجبر على كل شيء، كنت معتمداً على تقديم شيء فني ومليش دعوة بالسياسة، طومان باي كان دائماً ضاغط على نفسه".

وعن اللهجة التي تحدث بها في المسلسل، ألقى النبوي جملة "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"، التي جاءت في المسلسل بأكثر من طريقة إلقاء، مضيفاً: "اللغة لوحدها موضوع، بس اللغة يتم تسخيرها لمصلحة الدور".