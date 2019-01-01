رسالة من بريجيت باردو إلى رئيس كازاخستان لإنقاذ الحيوانات الضالّة

جهينة نيوز:

عرضت الممثلة والمغنية الفرنسية بريجيت باردو على رئيس كازاخستان المساعدة من خلال مؤسستها لإنقاذ الهررة والكلاب الضالة "التي تقتل بطريقة وحشية" في بلده.

وجاء في رسالة بعثت بها باردو إلى الرئيس الكازاخستاني قاسم-جومارت توكاييف: "هناك تنديد مستمر من قبل شهود بالطريقة الوحشية للقبض على الكلاب والهررة التي تقتل بطريقة همجية. وبالتالي يدفع لوكالات "الرقابة على الحيوانات" لتنظيف الشوارع منها دون أي اعتبار للصدمة التي تتعرض لها هذه الحيوانات المسكينة".

وتابعت باردو "القسوة التي تمارس لا حدود لها وفي بعض المدن مثل أتيراو وأورالسك، يتم استخدام بعض المنتجات التي تسبب الشلل قبل حرق الحيوانات حية!" مضيفة أنه "ينظر إلى الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال في فرنسا وفي معظم أنحاء العالم على أنهم مختلون عقليا أو يعاقبون بالسجن لمدة طويلة".

وطلبت من الرئيس الكازاخستاني إيجاد حلول بديلة "للحيوانات الضالة مثل تعقيمها ومساءلة المجتمع وتوعيته لتحل مكان الممارسات الوحشية التي تلحق أضرارا بالغة بصورة بلدك"، قائلة إن مؤسستها "جاهزة للتعاون من أجل التغيير"