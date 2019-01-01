فكرة ذكيّة لتوفير الوقت والمال لشراء الهدايا في عيد الميلاد

جهينة نيوز:

غالباً ما ينفق الناس أموالاً باهظة على عيد الميلاد، وخصوصاً إذا كانت العائلة تتكوّن من عدد كبير من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال الذين يحبّون الهدايا.

لذلك، نشر "كيدزسبوت" في صفحته عبر "فيسبوك" طريقة جديدة توفّر الوقت والمال للأهالي.

فبحسب موقع "دايلي ستار" البريطاني، تصدّرت "قاعدة شراء الهدايا" مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعترف عدد من الآباء أنّهم يتّبعون هذه التقنية منذ فترة.

وترتكز الفكرة البسيطة جدًّا على أربع قواعد يجب اتباعها لشراء الهدايا، وهي التالية:

• ماذا يريدون؟

• إلى ماذا يحتاجون؟

• ماذا يلبسون؟

• ماذا يقرأون؟

وعبّرت أمّهات عدّة عن استخدامهنّ التقنيّة هذه، فاستطعن توفير المال والوقت بشكلٍ ملحوظ.

كما أوضح أحد الأشخاص أنّه يتبع هذه التقنية في مناسبات أخرى مثل أعياد الميلاد أو الاحتفالات على مدار السنة