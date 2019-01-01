اتهام أنجلينا جولي بسرقة فكرة فيلم

جهينة نيوز:

شنت مواطنة أمريكية هجوماً على نجمة هوليوود، أنجلينا جولي، بعد اتهامها بسرقة فكرة دورها في فيلم مارفل القادم "الخالدين" من سماتها هذه الفتاة التي تعاني من الصم، والتي عملت لديها لثلاث سنوات، لتعليم أطفالها لغة الإشارة، زاعمة معاملتها بطريقة عنصرية.

زعمت الأمريكية أنطونيت أبامونتي (51 عاماً)، والتي تعمل أيضاً كمنتج وممثلة أفلام، أنها قامت بمراسلة جولي العام الماضي، لاقتراح فكرة تنفيذ فيلم سينمائي، يدور حول بطلة خارقة يمكنها قراءة نوايا وعقول الناس، بعد أن فقدت قدرتها على السمع، مؤكدة أن جولي تفاعلت مع الفكرة، بطرح العديد من الأسئلة حول الشخصية، وذلك قبل أن تعلن مارفل رسمياً عن طرح الفيلم.

وبحسب الخطاب الإلكتروني الرسمي، الذي نشره موقع دايلي ميل، ناشدت أبامونتي من خلال فريقها القانوني، أنجلينا جولي، بمنحها ائتماناً وتعويضاً مالياً عن فكرة العمل التي قدمتها، وقامت الأخيرة باستغلالها وتسويقها لشركتي مارفل وديزني، دون الإشارة إليها أو تعويضها، لتظهر وكأنها تساعد العالم، بحسب تصريحها.