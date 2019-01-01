مجهولون يحرقون مكتبين لـ "تيار الحريري" و"التيار الوطني الحر" شمال لبنان

الأحد, 15 كانون الأول 2019 الساعة 20:47 | سياسة, عربي

مجهولون يحرقون مكتبين لـ

جهينة نيوز:

أقدم مجهولون، ليلة الأحد، على حرق مكتب تابع لـ "التيار الوطني الحر" وآخر يعود لـ "تيار المستقبل" في عكار شمال لبنان.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد دخل مجهولون ليل الأحد إلى المكتب الرئيس لـ "تيار المستقبل" في بلدة خريبة الجندي، بعد كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسة للمركز.

وسبق ذلك في الليلة نفسها فعل مماثل طال مكتبا لـ"التيار الوطني الحر" في "جديدة الجومة" في عكار، إذ أقدم مجهولون على كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار في المكتب، وفروا الى جهة مجهولة.

وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية وباشرت التحقيق لكشف هوية الفاعلين في الحادثين.


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