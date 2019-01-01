ايران.. اعتقال العنصر الرئيس لشبكة امنية –اقتصادية معادية

جهينة نيوز:

اعلن مصدر ايراني مطلع عن اعتقال العنصر الرئيس لشبكة امنية –اقتصادية معادية متغلغلة بعد دخوله البلاد.

وقال هذا المصدر المطلع في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" اليوم الاحد، ان المدعو "ج.ع" وعبر التعاون مع سائر العناصر المرتبطة به كان قد بادر، عن طريق تاسيس شركات مموهة ومنظمة، لغسيل الاموال وتزوير الوثائق والتغلغل في هيكلية الحكومة والدولة.

واضاف، ان بعض العناصر ذوي الصلة بهذا الشخص الذي هو من حماة تيار فتنة العام 2009 (الفتنة التي تلت الانتخابات الرئاسية في حينها) كانوا يقومون عبر الارتباط ببعض السفارات الاجنبية بتوجيه مشروع التغلغل الامني –الاقتصادي.

واشار المصدر المطلع الى ارتباط هذه العناصر المتغلغلة برؤوس اجهزة الاستخبارات الاجنبية وقال، انه سيتم قريبا الاعلان عن المزيد من التفاصيل عن ممارسات شبكة التغلغل هذه المستهدفة لامن البلاد.

فارس