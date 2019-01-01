كيان العدو .. البرازيل نحو نقل سفارتها للقدس المحتلة و ادراج حزب الله على قائمة الارهاب

جهينة نيوز:

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البرازيلي، نجل الرئيس البرازيلي، أدواردو بولسونارو، اليوم الأحد، أن بلاده ستنقل سفارتها في كيان العدو الاسرائيلي إلى القدس المحتلة، في العام 2020، فضلا عن عزمها إدراج "حزب الله" على قائمة الإرهاب.

وأكد نجل الرئيس البرازيلي، وفقا لبيان نشره المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تسيير الأعمال في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أوفير غندلمان: "ستنقل البرازيل سفارتها إلى العاصمة في العام 2020، وستدرج حزب الله على قائمة الإرهاب".

جاء ذلك، خلال افتتاح بولسونارو مكتب التجارة البرازيلي في القدس المحتلة، بحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال في كيان العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقرينته سارة.

وأعلنت البرازيل في ديسمبر/ كانون الأول 2018، عزمها نقل سفارة بلادها من مستعمرة تل أبيب إلى القدس المحتلة، إيفاءا بعهد تقدم به الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال حملته الانتخابية.