بشكل مفاجيء .. عالم ايراني أطلقت سراحه أميركا قبل ايام يتعرض لجلطة قلبية

جهينة نيوز:

تعرض العالم الايراني مسعود سليماني المفرج عنه اخيرا من السجون الاميركية و بشكل مفاجيء لجلطة قلبية رقد على اثرها في مستشفى القلب بطهران.

وكان من المقرر ان يشارك سليماني في حوار مع قناة "برس تي في" صباح اليوم الاحد الا ان الحوار الغي نظرا لرقوده في المستشفى.

وافاد التقرير بان العالم سليماني رقد في مستشفى القلب بطهران اثر تعرضه لجلطة قلبية.

يذكر انه في ظل جهود ومتابعات وزارة الخارجية وتعاون المؤسسات الامنية والقضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اطار عملية دبلوماسية تعاونت فيها الحكومة السويسرية، افرجت السلطات الاميركية السبت عن العالم الايراني البارز مسعود سليماني بعد اعتقاله لفترة اكثر من عام اثر اتهامه زورا بالالتفاف على الحظر اللاقانوني الاميركي.

وفي اطار هذه العملية وبعد مصادقة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وتعاون وموافقة المؤسسات القضائية والامنية تم الافراج بالرافة الاسلامية عن المواطن الاميركي "جو وانغ" الذي كان يمضي عقوبة السجن بعد ادانته بالتجسس للاستخبارات الاميركية وتم تسليمه للسلطات السويسرية للعودة الى اميركا.

ووصل العالم الايراني البارز الدكتور مسعود سليماني مساء السبت من الاسبوع الماضي الى طهران قادما من سويسرا برفقة وزير الخارجية، بعد ان قضى 14 شهرا في السجون الاميركية التي كان محتجزا فيها بشكل غير قانوني وباتهامات واهية.

الجدير بالذكر ان الاستاذ الدكتور مسعود سليماني هو عالم بارز على الصعيدين الايراني والدولي، ومتخصص في الخلايا الجذعية والطب الترميمي وعلوم الدم، وهو استاذ في جامعة طهران وجامعة اعداد المدرسين، وله تعاون مع اشهر المؤسسات العلمية العالمية.

فارس