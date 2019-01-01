صحيفة عبرية تكشف "الكابوس" المقبل على كيان العدو الاسرائيلي

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم، الأحد، أن الزلزال أو الكابوس المقبل على كيان الاحتلال الاسرائيلي يتمثل في عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني، لما يمثله من مخاطر محدقة على (إسرائيل).

وأفادت الصحيفة العبرية بأن انعقاد مثل هذا اللقاء يوقف أو يعرقل المساعي الإسرائيلية لعزل إيران، أو استمرار فرض العقوبات الأمريكية على طهران، بهدف تنازل الأخيرة عن برنامجها النووي.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مسؤولين إسرائيليين أن السياسة الأمريكية الراهنة للرئيس دونالد ترامب، غير مستقرة، ومن الصعب التنبؤ بها، فهي متأرجحة بين تهديدات أمريكية بالحرب على إيران، وبين تغريدات لترامب نفسه عن احتمالية عقد مفاوضات بين إيران وأمريكا، وبأنه من الطبيعي على (إسرائيل) أن تعرف ماهية هذه السياسة الجديدة وتوجهاتها.

ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن صفقة تبادل أسرى بين الطرفين، الإيراني والأمريكي، التي جرت الأسبوع الماضي، خير مثال على هذه السياسة الأمريكية غير المستقرة.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أمد أن بلاده على استعداد تام لتبادل شامل للسجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب عملية تبادل سجينين تمت بين البلدين في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

هذا و يذكر ان ايران و منذ مفاوضات الاتفاق النووي رفضت اي محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة و لم تقبل سوى بالمحادثات ضمن مجموعة العمل الدولية.