بالفيديو.. بعد فيديو صادم و مستفز لممثل "العمال و الفلاحين".. حسام قاطرجي يعتذر ؟!

جهينة نيوز

بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه عضو مجلس الشعب عن فئة " العمال و الفلاحين " "حسام قاطرجي"زعيماً مليشياوياً خارج نظاق الدولة وجه نواب في مجلس الشعب السوري انتقادات حادة للقاطرجي و هو ما اضطره للاعتذار أمام المجلس

و يظهر الفيديو ممثل الشعب "حسام قاطرجي" يترجل من طائرة خاصة، ثم يتوجه إلى سيارة فخمة محاطا بمرافقة، ويسير في سيارته بينما تسبقه سيارة تصوير، ويبدو على جانبي الطريق رجال مسلحون يلقي كل منهم التحية مع إشارة الاستعداد حين تمر به السيارة.

وتحدث 12 نائبا عن الفيديو الذي يظهر فيه قاطرجي مترجلا من طائرة خاصة، ثم يستقل سيارة فخمة، وسط صفين من المسلحين الذي يؤدون له التحية، وهو المشهد الذي وصفه النواب بأنه استفزاز، ويحمل الكثير من التكبر ممن يفترض أن يكون ممثلا عن شعب بات معظمه تحت خط الفقر.

وبعد المداخلات، قدم قاطرجي اعتذارا للشعب السوري، ومجلس الشعب، وللرئيس بشار الأسد عن الفيديو، وأبدى استعداده لتحمل المسؤولية عنه.