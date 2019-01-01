انهيار مبنى سكني مخالف بحي كرم البيك بحلب دون وقوع ضحايا

الأحد, 15 كانون الأول 2019 الساعة 16:58 | شؤون محلية, أخبار محلية

انهيار مبنى سكني مخالف بحي كرم البيك بحلب دون وقوع ضحايا

 

جهينة نيوز

انهار صباح اليوم مبنى مؤلف من أربعة طوابق في حي كرم البيك بمنطقة الحلوانية في حلب دون وقوع ضحايا بشرية.

وبين المهندس عبدالله دندل مدير خدمات قاضي عسكر التابعة لمجلس مدينة حلب في تصريح لسانا أن المبنى تم إخلاؤه في وقت سابق بسبب مخالفته شروط السلامة العامة وضعف مقوماته الإنشائية لافتا إلى أن سبب الانهيار يعود لتضرر البناء جراء القذائف الإرهابية وكونه يقع في منطقة مخالفات عشوائية وبسبب تساقط الأمطار الغزيرة التي أثرت على الأساسات والبنية الإنشائية الهشة.

وفور سقوط البناء توجهت عناصر الدفاع المدني ومجلس المدينة وفوج الإطفاء للعمل على ترحيل الأنقاض.


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