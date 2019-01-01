ما يقارب مليون م3 إضافية من الغاز في الشبكة

جهينة نيوز:

إدخال بئري شريفة 2 وشريفة 104 في الإنتاج

خلال وقت قياسي وبخبرات وطنية صرفة نجحت كوادر وزارة النفط والثروة المعدنية في إضافة ما يقارب مليون م3 من الغاز إلى الشبكة من خلال إدخال بئري شريفة 2 وشريفة 104 في الإنتاج من حقول شريفة شرق حمص ووصل الحقل بالشبكة .

تم إنجاز الخطوط في زمن قياسي بلغ 15 يوم لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من أجل محطات الطاقة من خلال تكثيف الورش العاملة بشكل متواصل وبخبرات وطنية بالتعاون مع شركة الإنشاءات العسكرية وبطول 16 كم و قطر 8 أنش بعدها جرى كسح الخط ووصله إلى محطة غاز قمقم.

و يتوقع أن يكون لهذه الكمية الإضافية من الغاز تأثير جيد على واقع التغذية الكهربائية