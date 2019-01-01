إلقاء القبض على الشاب وئام زيود قاتل خطيبته وشقيقتها

جهينة نيوز:

تم القاء القبض على الشاب المدعو وئام زيود الذي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك بنبأ قتله لخطيبته وشقيقتها في القرداحة نتيجة بطلق ناري

وفي التفاصيل فقد دخل الشاب وئام إلى بيت خطيبته السابقة وقام بغطلاق النار على أفراد الاسرة مما أدىإلى وفاة خطيبته التي تركت له خاتم خطبته في بيت عمته ووفاة شقيقتها واصابة أخيهما مما أدى إلى شلله وإصابة زوج والدتهما

ونشرت صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك أنه تم إلقاء القبض على وئام زيود مرتكب جريمة قتل الشقيقتين هبة ونور فايز جبور في منطقة القرداحة ، وبوشرت التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة .

وكان وئام زيود متواريا في منزل شخص يدعى " ن س ال ف ابو د "على الحدود الأدارية لمدينة إدلب وسيتم تهريبة الى تركيا عن طريق جسر بيت الراس

وبكمين عسكري وقبل وصوله الى حدود مدينة إدلب كان بإنتظارهم مجموعات من عناصر العميد سهيل الحسن وتم القاء القبض على المجرم وتسليمة الى مطار حماة وتم تسليمة الى فرع الأمن الجنائي في حماة