الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2019

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين في جائزة الدولة التشجيعية لعام 2019 في مجالات الأدب والفنون والنقد والدراسات والترجمة.

وفاز الكاتب إسماعيل خلف خلف في مجال الأدب والفنان التشكيلي محمد رامز حاج حسين في الفنون والدكتور شاهر إسماعيل شاهر في النقد والدراسات والترجمة.

ويمنح لكل فائز من الفائزين الثلاثة مبلغ وقدره خمسمئة ألف ليرة سورية وميدالية تذكارية مع برائتها على أن يتم الاحتفال بالفائزين وتسليمهم الجوائز في موعد يحدد لاحقاً.

يشار إلى أن الجائزة أحدثت بموجب مرسوم تشريعي عام 2012 تضمنت خمس دورات سنوية كرم خلالها 13 مبدعاً سورياً.