مقتل شرطيين في هجوم لـ"داعش" شمالي بغداد

جهينة نيوز:

قتل شرطيين عراقيين إثنيين، اليوم الأحد، في تعرض لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان انه تعرض مسلحين من عصابات "داعش" الإرهابية على سيارة "أرزاق" تابعة للفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية، بسبب سوء الأحوال الجوية في وادي زغيتون جنوب حي الرياض بكركوك، شمال البلاد، بالأسلحة الخفيفة.

وأضافت الخلية، أن التعرض أسفر عن مقتل منتسبين إثنين من الشرطة الاتحادية.

وشهد العراق في الآونة الأخيرة هجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية، والحشد الشعبي، في مناطق متفرقة، شمالي العاصمة بغداد، منها هجومين انتحاريين استهدفا اللواء 313 التابع للحشد الشعبي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، شمال البلاد، الخميس الماضي.