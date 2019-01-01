الداخلية اللبنانية: اصابة 23 عنصرا أمنيا بينهم 3 ضباط نتيجة اعتداء بعض المتظاهرين عليهم

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الداخلية اللبنانية اليوم الأحد نقل 23 عنصرا من قوى الأمن بينهم 3 ضباط إلى المستشفيات، بينما تلقى عدد آخر من المصابين العلاج ميدانيا. وذلك نتيجة الاعتداء عليهم من قبل بعض المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام حي وسط العاصمة اللبنانية.

وقال بيان لـ"قوى الأمن الداخلية"، نُشر عبر حسابها بموقع "تويتر": "حتى الآن حصيلة الإصابات خلال هذا اليوم في قوى الأمن والذين استوجب نقلهم إلى المستشفيات هي 20 عنصرا إضافة إلى جرح 3 ضباط ما عدا إصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانيا".

وكانت قوات الأمن اللبنانية أطلقت مساء السبت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين في بيروت حاول بعضهم اقتحام حي وسط العاصمة اللبنانية.