الصين تعلق فرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأمريكية

جهينة نيوز:

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني اليوم الأحد تعليق التعريفات الإضافية التي كان من المزمع فرضها على بعض السلع الأمريكية ابتداء من 15 كانون الأول وذلك بعد اتفاق البلدين على "مرحلة أولى" من الاتفاق التجاري يوم الجمعة.

ونُشر هذا البيان على المواقع الإلكترونية لإدارات الحكومة بما في ذلك وزارة المالية الصينية بالإضافة إلى وسائل الإعلام الحكومية مثل وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضاف البيان أن الصين تأمل بالعمل مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل لحل المخاوف الأساسية لكل من الطرفين بشكل ملائم وتشجيع النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي أكد يوم الجمعة إن الولايات المتحدة وافقت على تعديل رسومها الجمركية على بضائع صينية "بشكل كبير" بموجب اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع بكين.

وأشار المكتب إلى أن "اتفاق التجارة يتطلب إدخال إصلاحات هيكلية على النظام الاقتصادي والتجاري للصين في مجالات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات المالية والعملة والنقد الأجنبي".

وبدأت إدارة ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوط على الصين، بما في ذلك إجراء تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتتعهد بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، ما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين.