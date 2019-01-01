مجلس الشعب: عزيمة أهلنا في الجولان السوري المحتل لم ولن تلين في مقاومة المحتل وهمجيته

جهينة نيوز:

أكد مجلس الشعب أن عزيمة أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل لم ولن تلين في مقاومة المحتل وهمجيته رغم القمع الممنهج والإجراءات التعسفية من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار المجلس في بيان له بمناسبة الذكرى الـ 38 للقرار الإسرائيلي الباطل بضم الجولان السوري إلى الموقف الوطني الموحد والثابت الذي اتخذه أبناء الجولان المحتل منذ اللحظة الأولى في التصدي للكيان الغاصب ورفض الخضوع لإجراءاته العنصرية حيث قدموا الشهداء وأسر منهم المئات.

وأوضح المجلس في بيانه أن “أهلنا في الجولان متمسكون بهويتهم الوطنية العربية السورية وعيونهم تشخص للتحرير والعودة إلى حضن الوطن الأم سورية” مؤكداً أن القرار الذي أصدرته سلطات الاحتلال في 14-12-1981 وجميع قرارات الكيان الصهيوني المحتل الأخرى باطلة ولا تتعدى كونها حبراً على ورق.

وختم المجلس بيانه: أننا نعاهد أبناء شعبنا العظيم على الاستمرار في النضال ومقارعة الاحتلال حتى إعادة كل ذرة تراب من أرض وطننا العزيز الطاهر بصمود شعبنا الأبي وبطولات جيشنا العربي السوري الباسل في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.