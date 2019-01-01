قوات الاحتلال الأمريكي تدخل قافلة ضخمة إلى القامشلي مؤلفة من شاحنات محملة بمواد لوجستية

جهينة نيوز:

في خرق جديد للقوانين الدولية أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قافلة جديدة مؤلفة من عشرات السيارات والآليات المحملة بعتاد عسكري ومواد لوجستية وصهاريج وقود وسيارات إسعاف إلى القامشلي في محافظة الحسكة قادمة من شمال العراق.

وذكرت مصادر إعلامية وأهلية من مدينة القامشلي أن قافلة من سيارات الدفع الرباعي والإسعاف والشاحنات التي تحمل عتاداً عسكرياً ومواد لوجستية وصهاريج وقود تابعة لقوات الاحتلال الأمريكية دخلت صباح اليوم بشكل غير شرعي عبر الحدود مع شمال العراق إلى القامشلي لتعزيز نقاط احتلالها في منطقة الجزيرة السورية.

ووصفت المصادر بأن هذه القافلة لقوات الاحتلال الأمريكية هي الأضخم التي دخلت الأراضي السورية منذ أشهر عدة.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.