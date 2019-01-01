أبراج الأحد 15 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٥/ ١٢: يحتل مرتبة من الحرية والنظام يكره القيود على قدر ما يكره الفوضى، متعاون مع الغير ضمن اسلوب حياتي واضح، يبحث عن مغامرة بالحياة من خلال الفن، شعارها الحركة، الملل عدوه، انتقال جغرافي او عملي وإعادة نظر بعلاقات قديمة رغبة باستفادة من الفرص تصل له أخبار جيدة ، تحركات وسفر وتجدد علاقات جديدة، سنة فيها

الحمل: نهار ايجابي تتمتع بروح رياضية وتتمتع بروح المنافسة ويتطور نهارك بوئام حتى تتنفس الصعداء يوم مناسب لتصحح اخطاء وتعود عن بعض القرارات غير الحكيمة وحاول ان تتحالف مع الاقوياء، يوم فيه خير وبركة تحدد مسارك وتخترق صفوف المنافسة بقوة وسرعة وتسهر مع أصحابك، خبر يخص اولاد.

الثور: الاجواء متشنجة حولك قد تنشغل بقصة تكون قريبة بحياتك الخاصة يتعلق قسم منها بالأهل او المقربين، يبدو اليوم مزعج فيه بعض الانذارات مع العائلة حاول تدعيم موقفك مع العائلة وللبعض جيد للتعامل بالعقارات او ترتيب البيت واعادة تنظيمه، خفف الاحتكاك مع العائلة والحظوظ لك غدا، للبعض تصليحات وأعطال، انتبه من العزلة انت حائر اليوم.

الجوزاء: اليوم تزداد قوة خاصة على صعيد فكر نشاط حركه سفرة قصيرة لا يخلو من فرص جديدة تخدم مساراتك يزداد سهرك و الاتصالات دخول اجواء مفرحة، جيد للتحضيرات، يوم للحظ والحب ولا تثر الغيرة تقوم بعملية تسويات واعمال او تعامل مع جيران أو اخوة اليوم ابتعد عن المزعجين، نشط بالمقابلات والتسوق

السرطان: حاول رفع معنوياتك لتجد تسييرا لامورك، تعمل على مسالة الصراحة دون جرح الاصدقاء، مصادفات تحمل لك أخبار جيدة ومكاسب مالية، تضع برنامج للمصاريف، تنفعل على صعيد أمور مالية بسبب أعطال او أقساط متراكمة او هدايا او تعويض ، للبعض هدية او مكسب

الأسد: اجتزت عتبة الامتحانات الفلكية وبإمكانك اليوم متابعة بعض الجهود والتحركات التي عملت عليها سابقا لتؤكد عليها وتحرز تقدم وتحدد توجهك وتسمع جواب وتحصل على مرادك وتقوم بخطوة جديدة تناسبك على صعيد تغيير شكلك او مكان اقامة

العذراء: يحمل لك هذا النهار بعض التحديات احتمال حوادث عابرة في عقر دارك، طباعك متقلبة لدرجة الغضب والاستفزاز، يوم فيه حماية فلكية لا تعرض نفسك لمهب الريح حاول ان تسترخي ولا تبدأ اي مشروع في هذين اليومين فقد تلغى بعض المواعيد أكد قبل ان تذهب للموعد، انتبه لاغراضك ومفاتيحك

الميزان: شعبيتك بنصاعد تلعب صداقاتك دور مهم في حياتك، والاصدقاء حولك وتكون اتصالاتك مثمرة وتلعب دور مهم بإنجاز مشاريعك، يوم جيد للقاء بالاصدقاء ضمن دعوة او تجلس على طاولة حوار وتناقش موضوع شخصي او عائلي، يوم جيد لتوسيع دائرة معرفتك، انتبه من الارهاق وصحتك بحاجة لاهتمام، تتعرف على وجه جديد او صداقات من الماضي، أمنية تتحقق.

العقرب: نهارك لا يحتاج إلى تسرع أو مغامرة بل يحتاج إلى تفكير وتروي قبل البدء بخطوة جديدة وخاصة اليوم تركز على عملك وتعرف ان من يجتهد يحصد تعبه، انتبه كي لا تعم الفوضى عليك وتكثر اصابع الاشارة السلبية عليك وعدم اهليتك لاي موضوع، تنجز اشياء من واجباتك، لا تنفعل ولا تخف، لا تخف التحدي

القوس: تتحسن اجواء تحصد تأييد خاصة بحالة اتصالاتك وارتباطتك تحمل لك خبر تزداد حظوظك قد تستقبل زوار او انت تسافر تكبر طموحاتك، اخبار رائعة، تزداد الرغبة العاطفية احتمال يدخل بيتك عائد من سفر او احد افراد اسرتك يتحرك، يوم للحركة والتنقلات.

الجدي: مشجع ويحفزك على خوض مجالات جديدة تكون صعبة ومعقدة وتقوم من خلالها بعملية تجارية أو عملية تخص رواتب او فواتير للبعض مقابلات مع شخص نافذ وقدير ربما من خلال مشاركتك في تنفيذ موضوع شخصي، خبر لتسوية او مصالحة، انتبه لصحتك

الدلو: يحمل لك نهارك جدال وتأزم و تجد نفسك في ورطة تندم عليها فيما بعد انتبه من الفعل ورده الفعل لا تاخذ قرار بل انسحب بهدوء تجنب السرعة و العشوائية و انتبه من غيرة الشريك عليك، مناسب للتقدم، واحذر من العرقلة والتأجيل

الحوت: نهار مهموم ومتنوع ومشاغل ومسؤوليات، يجب أن تجد فترة استراحة متقطعة فترة استراحة متقطعة خلال نهارك حتى تعيد شحن ذاتك بالطاقة، دقق بالتفاصيل ولا تترك للغموض مكان ولا تهمل عملك ولا تهمل صحتك واهتم بغذائك، احتمال اخبار مزعجة وكانك ستنجز كل خطواتك بيوم واحد، ضغط على صعيد العمل.