أقوى كاسحة جليد نووية في العالم تكمل بنجاح المرحلة الأولى من التجارب البحرية

جهينة نيوز:

أكملت كاسحة جليد الروسية “آركتيكا” والتي تعد الأقوى في العالم تعمل بالطاقة النووية بنجاح المرحلة الأولى من التجارب البحرية.

ونقلت سبوتنيك عن المكتب الصحفي التابع لمصنع البلطيق الروسي قوله في بيان اليوم: “عادت كاسحة الجليد آركتيكا التي تعمل بالطاقة النووية إلى حوض البناء” مشيراً إلى أنه تم بنجاح تنفيذ برنامج اختبار المرحلة الأولى لها.

وأوضح البيان أن الاختبار شمل التحقق من سير عمل مولدات الديزل الاحتياطية حيث حققت سرعة مستقلة قدرها 6 عقد كما أثبتت أنظمة الاتصالات والملاحة وكسر الجليد نجاحاً في العمل.

يذكر أن طول كاسحة الجليد يبلغ 3ر173 متراً وعرضها 34 متراً وإزاحتها تقدر بـ 5ر33 ألف طن وبمقدورها كسر الجليد بسماكة 3 أمتار.