إطلاق نار على موكب رئيس وزراء أفغانستان شمالي البلاد

جهينة نيوز:

تعرض موكب لرئيس الوزراء الأفغاني، عبد الله عبد الله، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ولاية بغلان شمالي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

ونقل أحد المواقع الإخبارية الأفغانية، عن محمد ظريف ظريف، عضو مجلس ولاية بغلان، أن موكب رئيس الحكومة استهدف من قبل مسلحين من حركة "طالبان".

فيما أوضح المتحدث باسم شرطة بغلان، جاويد بشارات، أن الحادث وقع بينما كانت قافلة عبد الله عبد الله تتجه من مدينة بل خمري (مركز ولاية بغلان الإداري) إلى العاصمة كابل، مضيفا أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات. وأكد بشارات أن الشرطة بدأت تحقيقات لمعرفة من يقف وراء إطلاق النار.

وكان رئيس الحكومة الأفغانية، وهو مرشح لرئاسة بلاده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقد لقاء مع أنصاره في مدينة بل خمري، مركز ولاية بغلان.

وونقلت وسائل إعلام عن ممثلين عن عبد الله، أن الأخير يخطط لعقد سلسلة من اللقاءات المماثلة في عدد من الولايات الشمالية الأفغانية.