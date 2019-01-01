تظاهرات شعبية في العاصمة العراقية تنديداً بالتدخل الأميركي

جهينة نيوز:

شهدت العاصمة العراقية بغداد ظهر اليوم تظاهرات شعبية حاشدة تنديداً بالتدخل الأميركي في شؤون العراق ودعماً للحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.

وبحسب وكالة أنباء الإعلام العراقي توافد الآلاف من مناطق مختلفة في العاصمة بغداد إلى ساحة الفردوس والمناطق المحيطة بها رافعين الأعلام العراقية وصوراً للشخصيات التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات.

كما رفع المتظاهرون لافتات وشعارات تندد بالتدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للعراق ومحاولتها ركوب موجة التظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد.

وفي إطار سياساتها القائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى فرضت الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات على عدد من الشخصيات العراقية بذرائع وحجج مختلفة.