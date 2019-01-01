تظاهرات شعبية في العاصمة العراقية تنديداً بالتدخل الأميركي

السبت, 14 كانون الأول 2019 الساعة 18:02 | سياسة, عربي

تظاهرات شعبية في العاصمة العراقية تنديداً بالتدخل الأميركي

جهينة نيوز:

شهدت العاصمة العراقية بغداد ظهر اليوم تظاهرات شعبية حاشدة تنديداً بالتدخل الأميركي في شؤون العراق ودعماً للحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.

وبحسب وكالة أنباء الإعلام العراقي توافد الآلاف من مناطق مختلفة في العاصمة بغداد إلى ساحة الفردوس والمناطق المحيطة بها رافعين الأعلام العراقية وصوراً للشخصيات التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات.

كما رفع المتظاهرون لافتات وشعارات تندد بالتدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للعراق ومحاولتها ركوب موجة التظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد.

وفي إطار سياساتها القائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى فرضت الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات على عدد من الشخصيات العراقية بذرائع وحجج مختلفة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا