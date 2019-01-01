رئيس الأركان التركي السابق: الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها أمر ضروري لأمن تركيا واستقرارها

جهينة نيوز:

أكد رئيس الأركان التركي السابق ايلكار باشبوغ أن الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها أمر ضروري بالنسبة لأمن واستقرار تركيا .

ودعا باشبوغ في حديث لصحيفة سوزجو التركية إلى تطبيع العلاقات الشاملة مع الدولة السورية وحكومتها الشرعية معتبرا أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة الأزمة في سورية وانعكاساتها على تركيا

وشدد باشبوغ على ضرورة أن تنأى تركيا بنفسها عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ولا سيما دول الجوار.

يذكر أن النظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان قام على مدى السنوات الماضية بتسهيل عبور عشرات آلاف الإرهابيين إلى الأراضي السورية وحول تركيا إلى ملاذ وقاعدة لانطلاق التنظيمات الإرهابية وتعاون مع تلك التنظيمات وأبرزها داعش لسرقة النفط والآثار السورية وتهريبها إلى الخارج .