1198 طالبا يتقدمون لامتحان الهندسة المعمارية الموحد

جهينة نيوز:

تقدم اليوم 1198 طالبا وطالبة من الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” قيد التخرج لامتحان الهندسة المعلوماتية الموحد “دورة كانون 2019”.

وتوزع الطلاب على أربعة مراكز امتحانية ضمن جامعات “دمشق وحلب والبعث وتشرين” حسب الدكتورة ميسون دشاش مدير عام مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى مراكز النفاذ الخارجية في “بيروت والقاهرة ودبي والرياض وجدة واسطنبول والكويت وأربيل والأردن وألمانيا والسودان وسلطنة عمان”.

وبينت الدكتورة دشاش في تصريح لسانا أن الامتحان الذي استمر ساعتين وتقدم له طلاب السنة الخامسة في كليات الهندسة المعلوماتية الذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية لعام 2019 شمل عدة محاور في الخوارزميات وبنى المعطيات وأساسيات هندسة البرمجيات والذكاء الصنعي والشبكات وقواعد المعطيات.

ويعد نجاح الطالب من الجامعات الحكومية والخاصة وحصوله على علامة 50 بالمئة شرطا للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد نجاح الطالب وحصوله على علامة 60 بالمئة شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.