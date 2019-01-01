أوزيل يشن هجوماً حاداً على السلطات الصينية بسبب مسلمي الأويغور.. و

جهينة نيوز:

مرة جديدة أطلق لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية، مسعود أوزيل،تصريحات سياسية أثارت هذه المرة تعليقات غاضبة على أكبر شبكة صينية للتواصل الاجتماعي "سينا ويبو"مما دفع بنادي أرسنال لينأى بنفسه عنها.

و شن اللاعب أوزيل، هجوما حادا على السلطات الصينية بسبب المخالفات المزعومة التي ترتكبها بحق أقلية الأويغور المسلمة

ونشر أوزيل، نجم أرسنال الإنكليزي، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، بيانا قال فيه إن المسلمين الأويغور "يتصدون للمضطهدين الذين يحاولون فصلهم عن دينهم"، مضيفا أن "شرق تركستان جرح نازف في جسد الأمة" الإسلامية.

واتهم أوزيل السلطات الصينية بـ"إحراق نسخ القرآن التابعة للمسلمين الأويغور وإغلاق مساجدهم وحظر مدارسهم وقتل علماء الدين من الأويغور واحدا تلو آخر، علاوة على احتجاز المسلمين في معسكرات خاصة وإلزام عوائلهم بالتعايش مع المواطنين الصينيين وإجبار نسائهم على التزوج من رجال صينيين"، حسب قوله.

كما ندد اللاعب الألماني بصمت الأمة الإسلامية تجاه قضية الأويغور، متهما مسلمي العالم بالتخلي عن الأقلية الصينية والإسهام بذلك في الانتهاكات المرتكبة بحقها.

من جانبه و فور نشر البيان سارع نادي "أرسنال" الذي لديه مصالح ربحية ملموسة في الصين، بما فيها شبكة مطاعم، للنأي بنفسه عن تصريحات نجمه أوزيل.

وذكر النادي اللندني على حسابه الرسمي في موقع "سينا ويبو" (أكبر شبكة صينية للتواصل الاجتماعي) أن تصريحات أوزيل التي استدعت موجة تعليقات غاضبة في الموقع "تعبر عن موقفه الشخصي"، مشددا على أن "أرسنال" كناد كروي "يعتمد دائما مبدأ تفادي الانخراط في السياسة"