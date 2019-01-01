ريكي مارتن "المتزوج مثليا" من سوري ينشر صورة لابنته!

جهينة نيوز:

نشر الفنان العالمي، ريكي مارتن، أول صورة لابنته "لوتشيا"، التي أعلن تبنيها هو وزوجه السوري، جوان يوسف، خلال الفترة الماضية.

وظهر مارتن في الصورةعلى صفحته الرسمية عبر "انستغرام" وهو يحمل طفلته بين يديه، وينظر إليها بمحبة وابتسامة، وعلق قائلا: "إنها صاحبة أحلامي".

وأعلن ريكي في عدة مناسبات سابقة أنه يحب الأسرة الكبيرة ولذلك يسعى لأسرة يكون فيها العديد من الأولاد مع زوجه، وهما سعيدان بعائلتهما.

وكان ريكي مارتن قد أعلن رسميا ارتباطه بالرسام السوري الأصل جوان يوسف عام 2016، بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيا، حيث انفصل ريكي مارتن عن حبيبه السابق مدرب اليوغا، كارلوس جونزاليز أبيلا.