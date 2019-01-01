إيران تعلن استعدادها لتبادل جميع المحتجزين مع أمريكا دفعة واحدة

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم السبت إن إيران مستعدة لتبادل جميع الرهائن المحتجزين لديها في الولايات المتحدة.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي في تبريز: "بعد الإفراج عن السجين الإيراني في الولايات المتحدة، عرض السيد ظريف في تغريدة له نقل الرهائن". وقال: "نحن مستعدون لمبادلة جميع المحتجزين الذين لدينا في الولايات المتحدة في حزمة واحدة والآن الكرة في الملعب الأمريكي".

وقال "إن الولايات المتحدة تحاول دائمًا الضغط، لكن علينا أن نكون محصنين ضد الضغوط، ووزارة الخارجية تفعل الشيء نفسه، وبالطبع أعلنا لبعض الدول أن تحافظ على استقلالها ولا تشارك في الضغوط وقضايا".

وأضاف "القضية النووية أثيرت في براجام ولم يمنع القرار بأي حال إيران من إجراء أي تجارب صاروخية".