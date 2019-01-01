البرازيل تتقدم لاستضافة مونديال السيدات 2023

جهينة نيوز:

تقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، امس الجمعة بملف رسمي بغرض استضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في 2023.

وتلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق؛ ملفات من كولومبيا واليابان، وملفاً مشتركاً من أستراليا ونيوزيلاند.

وانسحب الاتحاد الكوري الجنوبي من سباق الترشح لتنظيم المونديال، بسبب عدم إمكانية المواصلة بالملف المشترك مع كوريا الشمالية.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان أن عملية تقديم الملفات "شهدت اهتماماً غير مسبوق من الاتحادات الأعضاء" بعدما تلقى ملفات من كولومبيا واليابان

وملفاً مشتركا من أستراليا ونيوزيلاند.

وسيقوم الفيفا بالتفتيش على البلدان المرشحة في شهري كانون الثاني وشباط القادمين، وسيتم اختيار البلد المضيف في حزيران.

وستقام بطولة كأس العالم للسيدات 2023، لأول مرة بمشاركة 32 منتخباً وذلك بعد النجاح الجماهيري والتسويقي لمونديال فرنسا 2019.

beIN SPORTS