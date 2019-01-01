صحيفة لبنانية: الحريري مصر على موقفه لناحية تشكيل حكومة اختصاصيين

جهينة نيوز:

بعد سحب ترشيح سمير الخطيب من رئاسة الحكومة اللبنانية وعودة أسهم سعد الحريري بقوة لتوليه الحكومة من جديد.

كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الجمهورية" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ما زال على موقفه بشأن تشكيل حكومة اختصاصيين حيث أنه يعمل في هذا الاتجاه، وسيكمل فيه.

وأشارت المصادر للصحيفة الأوساط أن الحريري قال كلمته التي لا تبديل فيها ولا تعديل ولا حل برأيه سوى بحكومة ترضي المجتمعين الداخلي والدولي، حكومة منتجة خالية من منطق ​المحاصصة​ التقليدية، لتتمكّن من مواجهة الإستحقاقات الإقتصادية الخطيرة واستعادة الثقة المفقودة ب​الدولة​ والمؤسسات وبالنقد الوطني، بعدما اهتزت هذه الصورة نتيجة بعض الأخطاء السياسية التي اصابت علاقاتنا في الداخل ومست بعلاقاتنا الخارجية، وتحديدا مع اصدقاء ​لبنان​ الذين يتردّدون في مدّ يد المساعدة قبل تشكيل حكومة ذات مصداقية مغايرة كتلك التي كانت قائمة".

وتابعت المصادر إلى التأكيد بأن المرحلة استثنائية وتحتاج إلى من يقوم بمهمة استثنائية وحكومة استثنائية تحدث الصدمة المطلوبة، ليستطيع لبنان الخروج من المأزق الاقتصادي والنقدي الذي قادنا اليه البعض في ظل الحصار الدولي.