القوات الجوية الروسية تضع طيران الناتو تحت مراقبتها

جهينة نيوز:

بات بإمكان القوات الجوية الروسية أن تراقب حركة طيران حلف شمال الأطلسي في أوروبا وآسيا.

وحصلت القوات الروسية على هذه الإمكانية بعدما دخل رادار "كونتينير" الخدمة، وذلك لأن هذا الرادار الموجود قرب قرية كوفيلكينو في إقليم موردوفيا في شطر روسيا الأوروبي يستطيع أن يرى ما يطير في السماء على بعد يزيد على 3000 كيلومتر.

وقال الجنرال أندريه كوبان، قائد قوات الرادار، لصحيفة "كراسنايا زفيزدا":

بات بإمكاننا أن نراقب حركة الطيران الحربي للبلدان الأعضاء في حلف شمال الأطلسي فوق أوروبا وآسيا وبحر البلطيق وبحر الشمال والبحر المتوسط، وبالأخص فوق الخليج.

ويستطيع رادار "كونتينير" أن يرصد الطائرات الخفية أيضا.

وأشار الجنرال كوبان إلى أن قوات الرادار تكثف نشاطها المتعلق بمراقبة الأجواء في منطقة القطب الشمالي الروسية أيضا.

ومنذ بداية العام اكتشفت قوات الرادار الروسية وتابعت أكثر من 1.9 مليون جرم سماوي منها حوالي 5 آلاف طائرة حربية.