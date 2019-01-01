كيف تقضي على الشيب بـ 5 أطعمة

جهينة نيوز:

يعاني الكثير من الأشخاص، وخاصة الشباب، من ظهور الشعر الأبيض أو الرمادي، ولا يعرفون طرق مكافحته أو تقليله.

ويلجأ معظم الذين يظهر لديهم الشيب لمحاولة إخفائه بالصبغات أو العلاجات للحفاظ على مظهرهم الشاب.

غير أن الدراسات بينت أن التدخين والتوتر يسهمان في الشيب المبكر، فيما تلعب التغذية أيضا دورا مهما في مكافحته، بحسب موقع "باي أر داي".

وقدم الموقع قائمة بخمسة أطعمة تساعد في معالجة أوجه القصور في التغذية التي لها علاقة بظهور الشعر الأبيض، وهذه الأطعمة هي:

1- العدس

يعتبر مصدر رائع لفيتامين "ب 9" أو حمض الفوليك، والذي يمكن أن يؤدي نقصه إلى تحول لون الشعر إلى الأبيض مبكرا، لأنه مهمًا لإنتاج حمض الميثيونين الضروري لتلوين الشعر.

2- سمك السالمون

تناول سمك السلمون الغني بالسيلينيوم يساعد في منع انتشار الشعر الأييض، لأن السيلينيوم معدن أساسي يساعد على تنظيم مستويات الهرمونات، ما يحافظ على لون الشعر الطبيعي.

3- الأعشاب البحرية

تعد الأعشاب البحرية غنية بالكولاجين لذا فهي تساعد في تعزيز صحة الشعر ولونه بشكل طبيعي، كما أنها غنية بالزنك والفيتامينات "أ" و"ج" وبيتا كاروتين، المعروفين بتحفيز نمو الشعر.

4- الكبد

يمنع انتشار الشعر الأبيض لاحتوائه على عدد من العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر وصبغته الطبيعية، بما في ذلك احتوائه على فيتامين "ب 12" والنحاس والحديد والتي يؤدي نقصها إلى الشيب المبكر.

5- توابل ميسو اليابانية

نوع من التوابل التقليدية التي يتم تحضيرها عبر تخمير فول الصويا بالملح والكوجي (الفطر أسبرجيلوس أوريزاي) وأحيانا الأرز والشعير، أو غيرها من المكونات، ويستخدمها اليابانيون للمساعدة في الحفاظ على شعر لامع وصحي.