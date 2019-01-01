لهذا السبب .. 3 شموس تضيء سماء الصين

جهينة نيوز:

تفاجأ سكان إقليم شينغ يانغ الواقع غربي الصين بظاهرة نادرة في سماء المدينة، أثارت حيرتهم وأعادت إلى أذهانهم مشاهد من أفلام الخيال العلمي.

أظهر تسجيل مصور، تداوله الكثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، يوم أمس الخميس، نقاطا وضاءة مثل الشمس إلى جانب قرصها الكبير وكأنها ثلاث شموس في السماء.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن الخبير في الأرصاد الجوية بيان يون تسمى هذه الظاهرة pargelium، هي ظاهرة نادرة للغاية ولا تحدث إلا في فصل الشتاء في طقس صاف، عندما تكون الشمس معلقة فوق الأفق وتنشأ بسبب بلورات الجليد العائمة في الهواء التي تكسر أشعة الشمس نتيجة لذلك، تظهر ثلاث شموس في آن واحد في السماء.