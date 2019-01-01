الرئيس الجزائري الجديد: لن أجيب ماكرون على ما قاله هو حر في تسويق بضاعته في بلاده

جهينة نيوز:

علق الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال عبد المجيد تبون: "لن أجيب ماكرون على ما جاء على لسانه.. هو حر في تسويق بضاعته في بلاده".

وأضاف: "أنا انتخبني الشعب الجزائري.. ولا أعترف إلا بالشعب الجزائري".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد دعا السلطات الجزائرية لبدء حوار مع الشعب الجزائري، بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في اقتراع رفضه المتظاهرون.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "علمت بالإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الجولة الأولى"، مشددا على ضرورة "بدء حوار بين السلطات والشعب".

وجاءت تعليقات ماكرون بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية عن فوز عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83%.