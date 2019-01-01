استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة أربعة إثر انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة نصيب بريف درعا

جهينة نيوز:

استشهد ثلاثة أطفال وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في بلدة نصيب الحدودية بريف درعا الجنوبي.

و انفجر لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في بلدة نصيب الحدودية جنوب درعا ما تسبب باستشهاد ثلاثة أطفال تتراوح اعمارهم بين 13 و14 عاما وإصابة 4 آخرين بجروح حالات بعضهم خطرة”.

و “تم نقل الأطفال المصابين إلى أحد مشافي دمشق لتلقي العلاج حيث يعاني بعضهم من جراح خطرة”.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها وغالبا ما تنفجر هذه المخلفات بالمدنيين في حين تعمل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير المناطق المحررة تباعاً لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم.