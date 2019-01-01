بالفيديو.. سنة مصيرية وأحداث استثنائية... ماغي فرح و توقعات 2020

جهينة نيوز:

كشفت عالمة الأبراج والفلك اللبنانية ، ماغي فرح، عن توقعاتها لأحداث حول العالم خلال العام المقبل 2020.

وقالت إن "2020 سنة مصيرية، و أكثر خطرا من 2019"، موضحة أنه "سيشهد انقلابات واحتجاجات شعبية كبيرة بدأت في العام الحالي، كما أن أنظمة كثيرة ستتغير وسيحدث تقشف في العالم أجمع بسبب التراكم الاقتصادي المحتمل".

كما توقعت انهيار بعض الحكومات واهتزازها في 2020، وانهيار أسواق مالية واحتجاجات شعبية في بعض البلدان وثورات على الأوضاع الاقتصادية.

وذكرت أن "الفترة من 17 فبراير/ شباط حتى 31 مارس/ آذار المقبلين، ستكون مسرحا لقرارات مهمة تتخذ ولفرص كثيرة، حتى ينفذ البعض أهدافهم المرسومة".

ولفتت إلى أنه "هذا العام تسقط رؤوس كبيرة، وتتأثر الأوضاع الاقتصادية بما يحدث، ربما نسمع عن حالات إفلاس وعن حالات انهيارات وصدامات عنيفة، يجعل العالم يبحث عن الحلول ويفضح بعض المؤامرات".