اصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرات العودة شرق غزة

جهينة نيوز:

أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين الجمعة برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال مشاركة الجماهير في فعاليات الجمعة الـ 84 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان لها أن “الطواقم الطبية تعاملت مع خمس إصابات”.

وأفادت مصادر فلسطينية أنه “رغم أجواء الطقس، الا أن الشبان شاركوا بفعالية كبيرة في جمعة فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا”.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة للمشاركة الواسعة في فعاليات اليوم بعنوان” فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا”، وذلك تأكيداً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، ورفضا لتهديدات الاحتلال بالاغتيال والاجتياح واستباحة الضفة الغربية.

فلسطين اليوم