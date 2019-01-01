أجنحة الشام للطيران توضح موضوع الحجز الإحتياطي على أموال الشركة

جهينة نيوز:

أصدرت شركة اجنحة الشام بياناً لها اليوم جاء فيه: تناقلت مؤخراً بعض المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي المحلية خبراً مفاده " إلقاء الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة و الغير منقولة لشركة أجنحة الشام للطيران ".

وأوضحت الشركة في بيانها: تود أجنحة الشام للطيران توضيح هذا الخبر بأنه لا يتعدى كونه إجراء قانوني وروتيني تقوم به أي جهة حكومية أو رسمية مع أي طرف كان عندما يكون هناك قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعه وذلك لضمان التسديد لأصحاب العلاقه أو الجهة المدعية ودون المساس بكيان أجنحة الشام كشركة أو بسير عملها أو جداول وبرامج رحلاتها والتزاماتها تجاه المسافرين أو الوكلاء أو الموظفين.

وتابعت "تجدر الإشاره هنا، الى أن هذا الحجز الاحتياطي يقتصر على المبالغ التي تُطالب بها فقط الجهة المدعية "مؤسسة الطيران العربية السورية"، وليس على كافة أموال شركة أجنحة الشام للطيران.

وان أجنحة الشام تقوم بتسديد كافة أجور الخدمات التي تُقدمها مؤسسة الطيران العربية السورية اضافة لكافة رسوم المؤسسات والجهات الرسمية الاخرى والموردين على أكمل وجه دون أي تأخير ، لكن هذه المبالغ التي تطالب بها المؤسسة هي عبارة عن تعويضات تجارية مُختلف عليها وليست رسوم أو ضرائب. وإن شركة أجنحة الشام للطيران تؤمن بدور مؤسسة الطيران العربية السورية بصفتها الناقل الوطني الأم حيث لم تتوانى شركة أجنحة الشام عن المساهمة في دعم المؤسسة في عدة مجالات ومناسبات وإنها مستعدة دائماً للتعاون مع المؤسسة بما يدعم ويطور قطاع النقل الجوي في وطننا الحبيب سوريه".

وختمت الشركة بيانها قائلة : "هذا وستقوم شركة أجنحة الشام للطيران بإتباع كافة الإجراءات اللازمه للإتفاق على التسوية المناسبه للقضيةوإيجاد الحلول المطلوبه أصولاً".

يُذكر أن أجنحة الشام للطيران هي الناقل الوطني الخاص الذي يعمل منذ عام ٢٠٠٧ بموجب ترخيص صادر عن سلطة الطيران المدني في سوريه، وكرديف لمؤسسة الطيران العربية السورية لخدمة قطاع النقل الجوي السوري، ولطالما كانت أجنحة الشام للطيران وماتزال الشركه الوطنية الخاصه الملتزمة التزاماً تاماً بتطبيق كافة القوانين والأنظمة المتعلقه بالتشغيل لرحلاتها من مطار دمشق الدولي وبما يخدم أهداف الوطن والمواطن وبما يساهم دائما في إرتقاء هذا القطاع للنحو المطلوب، ونؤكد أن أجنحة الشام للطيران ستبقى تعمل إلى جانب مؤسسة الطيران العربية السورية وتتعاون معها لما فيه مصلحة العمل المشترك بينهما والذي يصب في خدمة قطاع النقل الجوي بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام.

المصدر: مكتب الاعلام والعلاقات العامة في

شركة أجنحة الشام للطيران