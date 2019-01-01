التوصل إلى اتفاق تجاري لـ"المرحلة الأولى" بين بكين و واشنطن

جهينة نيوز:

أعلنت الولايات المتحدة والصين اليوم التوصل إلى اتفاق "المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.

وقال ترامب في "تغريدتين" نشرهما على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اتفقنا على صفقة كبيرة جداً للمرحلة الأولى مع الصين. وهم وافقوا على إجراء تعديلات هيكلية كثيرة وشراء كميات ضخمة من منتجات الزراعة والطاقة والبضائع الصناعية إضافة إلى أشياء عديدة جداً".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستبقي رسوم 25% المفروضة على بعض السلع الصينية، مع الحفاظ على رسوم 7.5% على معظم البضائع"، لكنه أكد مع ذلك أن بلاده قررت عدم تطبيق الرسوم الجديدة، التي كان من المخطط فرضها يوم الأحد القادم ديسمبر في ظل التوصل إلى هذه الصفقة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته ستبدأ "المفاوضات حول اتفاق المرحلة الثانية فوراً بدل انتظار انتخابات 2020"، وختم سيد البيت الأبيض بالقول: "هذه صفقة مذهلة بالنسبة للجميع. شكرا لكم!".

من جهته أكّد نائب وزير التجارة الصيني، فان شوفين، أن «الصين والولايات المتحدة حقّقتا، على أساس المساواة والاحترام المتبادل، توافقاً حول الجزء الأول من الاتفاق التجاري»، موضحاً أن هذه الصفقة «تتكوّن من 9 بنود تشمل حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وقطاع الزراعة والمنتجات الغذائية».

أما نائب وزير المالية الصيني، لاو مين، فذكر أن «الولايات المتحدة تعهّدت بإلغاء جزء من الرسوم المرتفعة المفروضة على السلع من الصين... نأمل في أن تفي بوعودها».

وقال لاو: «نحن من جهتنا سنتخذ إجراءات مماثلة ونخطط للتخلي عن الخطة الأولية بشأن فرض رسوم مرتفعة يوم 15كانون الأول/ ديسمبر»، مشيراً إلى أن التخلي المتبادل عن فرض رسوم إضافية «سينعكس إيجاباً» على العلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين.

المصدر وكالات