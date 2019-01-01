نصرالله : المطلوب أميركياً هو التخلي عن قوتنا والخضوع للوصاية والتخلي عن قرارنا السيادي

جهينة نيوز:

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تحاول استغلال الحركات الشعبية بما يخدم مصالحها

وأكد نصر الله في كلمة ألقاها أن "التقييم الأمريكي للمظاهرات في لبنان خاطئ ومبني على معلومات مغلوطة"، حيث يفترض أن هذه المظاهرات هي ثورة الشعب اللبناني ضد حزب_الله ، داعيا اللبنانيين الى "الوعي والتنبه من التحريض والدفع باتجاه الفتنة".

و أضاف نصرالله أن المطلوب أميركياً هو التخلي عن قوتنا والخضوع للوصاية والتخلي عن قرارنا السيادي و الإدارة الأمريكية تدرك أنها لا تستطيع إخراج حزب_الله من البرلمان أيا كان قانون الانتخابات

و أشار نصر الله إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الاحتجاجات في لبنان والمنطقة باعتبارها أداة للضغط على ايران .

ولفت إلى أن الأمريكيين والإسرائيليين "عجزوا عبر عقود عن حل المشكلة التي تشكلها لهما المقاومة، ولذلك يحاولون استخدام وابتزاز الشعب اللبناني في هذا الامر".

وتساءل نصر الله "انظروا كيف تتصرف أميركا مع حلفائها، وكيف تحلبهم وكيف تتركهم بالصحراء وتبتزهم وتستغلهم؟"، مضيفا أنه على اللبنانيين أن يتعظوا من التجارب الاميركية مع الآخرين.