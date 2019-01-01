بكين: واشنطن حضرت لاختبارات الصواريخ المحظورة منذ فترة طويلة

جهينة نيوز:

أكدت الصين أن تجربة الولايات المتحدة بإطلاق صاروخ محظور بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى أمس تؤكد من جديد أنها قررت الانسحاب من المعاهدة قبل وقت طويل من تنفيذ قرار الانسحاب.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ قولها في مؤتمر صحفي اليوم إن “تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بهذا الشأن تؤكد أن الولايات المتحدة بدأت بالتحضير لاختبارات الصواريخ المحظورة بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى قبل وقت طويل من انسحابها الرسمي”.

وأضافت هوا: “منذ الثاني من آب الماضي عندما أعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسمياً من المعاهدة أجرى البنتاغون بالفعل اختبارين لصواريخ أرضية وقال وزير الدفاع إسبر وبفخر إن واشنطن بدأت منذ شباط بالتحضير لهذه الاختبارات وهذا يؤكد مرة أخرى تقديراتنا السابقة بأن الأخيرة فكرت في الخروج من المعاهدة بشكل مسبق”.

وكان متحدث باسم قاعدة فاندنبرغ الجوية الأمريكية أعلن أمس أن واشنطن اختبرت صاروخاً باليستياً موجهاً أرضياً محظوراً في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأعلنت الإدارة الأمريكية مطلع شباط الماضي تنصلها من التزاماتها بمجب المعاهدة ليقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإعلان انسحاب بلاده رسمياً منها في الثاني من آب الماضي.