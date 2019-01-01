نصرالله: ندعم حكومة انقاذ قادرة على الاصلاح بمشاركة الجميع

جهينة نيوز:
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حل الأزمة الحالية الذهاب إلى حكومة انقاذ قادرة على الاصلاح.
و قال نصر الله في كلمة له ، أن حكومة الإنقاذ تتطلب مشاركة الجميع و" نصر على ان يشارك التيار الوطني الحر ، كما اصرينا على مشاركة تيار المستقبل"
و أضاف ، أنه حتى الساعة لم يتم التوافق على اسم معين ، ونأمل ان يحصل تكليف يوم الاثنين لاي شخصية تحظى بالاصوات اللازمة ، وبعد التكليف نتحدث عن الحكومة وتشكيلها ونحاول ان نتعاون لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن .
و أشار نصر الله ، أن لا مشكلة في ان يشارك "الحراك" بالحكومة ، لكن المشكلة من سيسمي وزراء "الحراك" وهذه معضلة سنجدها وقت التأليف.