نصرالله: ندعم حكومة انقاذ قادرة على الاصلاح بمشاركة الجميع

الجمعة, 13 كانون الأول 2019 الساعة 18:52 | سياسة, عربي

نصرالله: ندعم حكومة انقاذ قادرة على الاصلاح بمشاركة الجميع

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حل الأزمة الحالية الذهاب إلى حكومة انقاذ قادرة على الاصلاح.

و قال نصر الله في كلمة له ، أن حكومة الإنقاذ تتطلب مشاركة الجميع و" نصر على ان يشارك التيار الوطني الحر ، كما اصرينا على مشاركة تيار المستقبل"

و أضاف ، أنه حتى الساعة لم يتم التوافق على اسم معين ، ونأمل ان يحصل تكليف يوم الاثنين لاي شخصية تحظى بالاصوات اللازمة ، وبعد التكليف نتحدث عن الحكومة وتشكيلها ونحاول ان نتعاون لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن .

و أشار نصر الله ، أن لا مشكلة في ان يشارك "الحراك" بالحكومة ، لكن المشكلة من سيسمي وزراء "الحراك" وهذه معضلة سنجدها وقت التأليف.


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