مساعدات إنسانية وفحوصات طبية مجانية روسية للأسر المهجرة في الحسكة

جهينة نيوز:

وزع في مدينة الحسكة اليوم مساعدات إنسانية وقدمت فحوص طبية مجانية للأسر المهجرة في محافظة الحسكة مقدمة من حكومة روسيا الاتحادية.

وتضمنت المساعدات سللا غذائية إضافة إلى إجراء فحوصات طبية وعلاجية للمرضى مجانا من خلال ثلاث عيادات طبية يرافقها كادر طبي في اختصاصات الداخلية والهضمية والعينية والأذنية والجراحة والأشعة.

وقال رئيس الفريق الطبي الروسي الدكتور فاديم إن “مركز التنسيق الروسي في حميميم قدم اليوم مساعدات إنسانية عبارة عن 1000 سلة غذائية تحتوي على سكر ورز وشاي وطحين وكذلك يوجد مستوصف طبي عسكري يضم مختلف الاختصاصات لكل المحتاجين للعلاج ..ونحن اليوم بغاية السرور من خلال تقديمنا المساعدات للشعب السوري”.

يذكر أن هذه المساعدات هي الثانية التي تقدمها الحكومة الروسية والشعب الروسي لأبناء محافظة الحسكة في ظل ظروف الحرب والحصار حيث زار كادر طبي روسي الشهر الماضي الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني لتقديم الخدمات الطبية للمراجعين والمرضى على مدار ثلاثة أيام في مقر الهيئة العامة.