نصرالله: المطلوب أميركياً هو التخلي عن قوتنا والخضوع للوصاية والتخلي عن قرارنا السيادي

الجمعة, 13 كانون الأول 2019 الساعة 18:12 | سياسة, عربي

نصرالله: المطلوب أميركياً هو التخلي عن قوتنا والخضوع للوصاية والتخلي عن قرارنا السيادي

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