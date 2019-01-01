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نصرالله: المطلوب أميركياً هو التخلي عن قوتنا والخضوع للوصاية والتخلي عن قرارنا السيادي
الجمعة, 13 كانون الأول 2019 الساعة 18:12 |
سياسة
,
عربي
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