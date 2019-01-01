الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 5 من إرهابيي (داعش) في موسكو

جهينة نيوز:

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم اعتقال خمسة من إرهابيي تنظيم “داعش” كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في موسكو.

وأشار بيان لمركز العلاقات العامة في جهاز الأمن اليوم نقلته وسائل إعلام روسية إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع عناصر من قوات وزارة الداخلية قام باعتقال خلية إرهابية تابعة لـ “داعش” مكونة من خمسة أشخاص كانوا يخططون لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية موضحا أن اثنين من المعتقلين يحملان الجنسية الروسية وثلاثة من مواطني دول آسيا الوسطى.

وأوضح البيان أنه نتيجة أعمال البحث والتحري بشأن الخلية توصلت قوى الأمن إلى وسائل اتصال تحوي تعليمات مرسلة من قبل متزعمي “داعش” إلى الخلية الإرهابية وتم اعتقال عناصرها في موسكو ومصادرة بنادق كلاشينكوف هجومية ومسدس ماكاروف وذخيرة وأجهزة تفجير يدوية الصنع كانت بحوزتهم .

من جهة أخرى أعلنت محكمة اوكتيابرسكي في مورمانسك شمال روسيا تمديد اعتقال أحد أنصار المنظمة الأوكرانية المتطرفة “القطاع اليميني” الذي يحمل الجنسية الروسية لمدة شهرين.

وكان الأمن الروسي اعتقل في العاشر من الشهر الجاري الشخص المذكور وهو يعد لهجوم إرهابي على مبنى الإدارة المحلية بمدينة مورمانسك.