ليفربول يمدد عقد مديره الفني يورغن كلوب حتى 2024

جهينة نيوز:

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، اليوم الجمعة، تمديد عقد مديره الفني الألماني يورغن كلوب، حتى العام 2024.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لكلوب يعلن خلاله التجديد مع "الريدز" حتى صيف 2024.

وقال كلوب، البالغ من العمر 52 عاما، للموقع الرسمي لليفربول إن "هذا النادي مكان جيد، ولا يمكنني تخيل مغادرته".

وانضم كلوب إلى ليفربول في أكتوبر/تشرين الأول 2015. ثم وقع عقدا جديدا مدته ست سنوات في يوليو/تموز 2016، ثم وافق على على تمديد العقد مرة أخرى.

وفاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حل في المركز الثاني في الدوري الانكليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي أقرب منافسيه، إذ يحاول الفريق الفوز بلقب الدوري الذي غاب عنه منذ عام 1990.