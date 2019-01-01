احتجاجات في الجزائر العاصمة ضد الرئيس الجديد

جهينة نيوز:

احتشد متظاهرون في وسط الجزائر العاصمة الجمعة للتعبير عن رفضهم لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون.

و بحسب مراسل وكالة فرانس برس ردد المتظاهرون "الله أكبر، الانتخاب مزور" و"الله أكبر نحن لم نصوت ورئيسكم لن يحكمنا".

وفاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون بأغلبية أصوات الناخبين في الاقتراع الرئاسي الذي جرى الخميس وسط مقاطعة بنسبة قياسية .

و قال رئيس السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي في مؤتمر صحافي لإعلان نتائج الانتخابات أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على أربعة ملايين و945 ألف صوت، أي بنسبة 58,15 بالمئة"، فيما أشار إلى أنّ نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم تتجاوز 40 بالمئة .