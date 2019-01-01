أنقرة: مذكرة التفاهم مع ليبيا ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن مذكرة التفاهم مع "حكومة الوفاق" الليبية ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى وإنما تحمي حقوق تركيا المستمدة من القانون الدولي.

يأتي ذلك، بعد يوم من تقديم تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم مع ليبيا، المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بحسب ما أفادت به وكالة الأناضول.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية تركية، فإن أنقرة تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا.

ووقعت "حكومة الوفاق الوطني" الليبية والحكومة التركية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

المصدر: الأناضول